Киев обвинили в манипуляциях с телами украинских и российских военных

Выдвинутое в адрес российской стороны обвинение главы МВД Украины Игоря Клименко в подлоге, якобы совершенном при передаче тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинской стороне является провокацией. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Он рассказал, что Клименко манипулировал информацией о том, что российская сторона якобы подбросила Украине в мешке с номером 192/25 тело российского военного Бугаева. По его словам, еще в начале 2025 года в мешке с таким номером Киеву было передано тело военнослужащего ВСУ, идентифицированного как Дидык Николай Иванович.

РИА Новости установило, что военный Дидык был захоронен 12 июня 2025 года, что подтверждается некрологом, размещенным на сайте Обуховского городского совета Киевской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина продолжают обмениваться пленными и телами погибших военных в рамках стамбульских переговоров. Он добавил, что диалог на экспертном уровне был признан целесообразным и работа в его рамках продолжается.