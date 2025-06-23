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23:01, 22 июня 2025Интернет и СМИ

Новый сайт правительства Британии за сотни тысяч долларов шокировал пользователей

The Daily Mail: Британское правительство потратило $716 тыс. на редизайн сайта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Правительство Великобритании потратило 716 тысяч долларов, выделенных из бюджета, на незначительные изменения для своего сайта. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, единственные изменения, которые были внесены с обновлением сайта, коснулись цвета фона. Он сменился с черного на синий, а точка в домене «gov.uk» приобрела бирюзовый оттенок и поднялась в середину строки.

Шквал критики на редизайн веб-страницы обрушился как со стороны обычных пользователей, так и от госслужащих. Пользователи назвали его «дешевым», «безвкусным» и «абсолютно дьявольским», уточнили британские журналисты. Эксперты в сфере технологий охарактеризовали такую «серьезную» реконструкцию как пустую трату государственных денег.

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