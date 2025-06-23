Обвиняемые в теракте в «Крокусе» планировали устроить подрыв в российском городе

Несколько обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сили Холле» планировали устроить подрыв в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Целью подрыва был выбрал развлекательный комплекс в Каспийске. Преступление удалось предотвратить.
Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе». На скамье подсудимых оказались 19 человек, в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
22 марта 2024 года теракт унес жизни 149 человек, еще один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около шести миллиардов рублей.