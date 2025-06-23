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17:12, 23 июня 2025Силовые структуры

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» планировали устроить подрыв в российском городе

СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» планировали подрыв в российском городе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Несколько обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сили Холле» планировали устроить подрыв в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Целью подрыва был выбрал развлекательный комплекс в Каспийске. Преступление удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе». На скамье подсудимых оказались 19 человек, в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

22 марта 2024 года теракт унес жизни 149 человек, еще один пропал без вести, ранения и травмы получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около шести миллиардов рублей.

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