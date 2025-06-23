Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

Shot: Удавы заполонили отели на Кубе

Удавы заполонили отели на курортах Кубы и напугали российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Россияне пожаловались, что змеи заползают в рестораны и даже номера. Из-за этого напуганные люди вынуждены держать балконы закрытыми. По данным источника, змеи свободно ползают по территории гостиниц и поджидают туристов в бассейнах. Сотрудникам отелей приходится ловить опасных существ руками.

«Раньше, по словам отдыхающих, таких удавов видели только за территорией отелей, сейчас змеям, видимо, приглянулись новые ландшафты», — сказано в публикации.

Уточняется, что кубинские удавы могут достигать трех метров в длину. Они не ядовиты, но могут укусить, если к ним приблизиться.

Ранее на острове Бали в Индонезии россиян искусали ядовитые змеи. Пострадали даже постояльцы пятизвездочных отелей.

