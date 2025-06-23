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18:41, 23 июня 2025Путешествия

Работающая в одной из лучших авиакомпаний россиянка рассказала о запретах для стюардесс

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Россиянка, работающая в Emirates, рассказала о запретах для стюардесс. Своим опытом она поделилась на странице @sanie.s.m в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы одной из лучших авиакомпаний мира, им запрещено использовать телефоны и наушники в полете или даже в самолете, если на них надета форма. Также запрещено читать книги в полете, а при предоставлении еды нужно называть конкретное блюда, а не предлагать «курицу или рыбу».

Ранее другая российская стюардесса, уволившаяся из Emirates, описала свой опыт работы там фразой «адская работа». Поначалу она считала ее компанией мечты с идеальными условиями труда.

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