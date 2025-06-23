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00:29, 23 июня 2025Мир

Россия предупредила об открытом Америкой ящике Пандоры

Небензя: Удары США по ядерным объектам в Иране были неспровоцированными
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американские удары по трем ядерным объектам Исламской Республики были неспровоцированными, что в очередной раз показало пренебрежение Вашингтона к позиции международного сообщества. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и при этом никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Постпред РФ при ООН отметил четкую подготовленность к атаке, прошедшей «в полном взаимодействии и координации с авиацией Израиля». Он добавил, что военные еврейского государства уже более недели наносят массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, нарушая базовые принципы международного права.

Как подчеркнул Небензя, США показали, что ради интересов своего союзника готовы не только закрывать глаза на убийства, но и поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН охарактеризовал интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране как недопустимые и незаконные. Тем самым Небензя призвал Совет Безопасности не игнорировать ситуацию и дать объективную оценку всему происходящему на Ближнем Востоке.

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