Россия предупредила об открытом Америкой ящике Пандоры

Небензя: Удары США по ядерным объектам в Иране были неспровоцированными

Американские удары по трем ядерным объектам Исламской Республики были неспровоцированными, что в очередной раз показало пренебрежение Вашингтона к позиции международного сообщества. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и при этом никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Постпред РФ при ООН отметил четкую подготовленность к атаке, прошедшей «в полном взаимодействии и координации с авиацией Израиля». Он добавил, что военные еврейского государства уже более недели наносят массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, нарушая базовые принципы международного права.

Как подчеркнул Небензя, США показали, что ради интересов своего союзника готовы не только закрывать глаза на убийства, но и поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН охарактеризовал интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране как недопустимые и незаконные. Тем самым Небензя призвал Совет Безопасности не игнорировать ситуацию и дать объективную оценку всему происходящему на Ближнем Востоке.