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16:44, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянин перепутал охотника с кабаном и получил срок

В Тамбове охотнику дали 1,5 года за застреленного вместо кабана
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тамбове охотнику дали 1,5 года за застреленного вместо кабана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как установил суд, 9 декабря 2024 года подсудимый находился на территории Челнавского охотничьего участка. Он ошибочно принял охотника, который сидел в кустах, за кабана и произвел выстрел в его сторону. Пострадавший получил ранение и его доставили в больницу, но врачи спасти не смогли.

Вину подсудимый полностью признал.

Ранее сообщалось, что российский хирург провел в квартире смертельную операцию.

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