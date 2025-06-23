Российский академик отметил технологии «Роснефти»

Академик Дынкин: «Роснефть» показала прорывные технологии в нефтедобыче

Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин представил глубокий и содержательный доклад, посвященный проблемам энергетики в контексте глобальных экономических и финансовых трендов. Об этом рассказал академик РАН, доктор экономических наук, профессор, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин в эфире Первого канала.

По словам Дынкина, Сечин проанализировал ключевые тенденции мировой экономики и финансовой системы, а также затронул новейшие технологии, применяемые в нефтедобыче и нефтепереработке. Одним из главных рисков для России академик назвал попытки установить потолок цен на нефть.

«Пока это не получается, но Игорь Сечин, с моей точки зрения, абсолютно справедливо сказал, что декларируемая цель создать давление на российский бюджет, на самом деле за этой целью скрывается стремление сэкономить на своих издержках. Потому что за последние два года европейцы купили нашей нефти тем или иным путем на 20 миллиардов долларов. И европейцы сегодня являются четвертыми по значению импортерами российской нефти. Но то, о чем вы говорите, конечно, всегда мировой рынок нефти очень чувствителен ко всем политическим событиям», – отметил Дынкин.

При этом мировой рынок нефти остается крайне чувствительным к политическим событиям, включая текущие риски в Иране, которые неизбежно повлияют на корпоративные стратегии, сказал эксперт.

Особое внимание в докладе было уделено инновационным разработкам «Роснефти». Академик продемонстрировал образец синтетической нефти, полученной по технологии GTL (gas to liquid), отметив ее исключительную чистоту.

«Эта нефть абсолютно прозрачная. Если кто видел фильмы про нефтяников, они умываются обычной нефтью, когда открывают скважину, там нефть темная. Это абсолютно прозрачная чистейшая нефть с нулевым содержанием серы», – пояснил Дынкин.

Технология позволяет перерабатывать попутный газ в жидкое топливо, а ее внедрение на Таймыре планируется в ближайшее время. Кроме того, эксперименты по смешиванию синтетической нефти с традиционной уже показывают положительные результаты, повышая качество конечного продукта, отметил он.

Еще одним важным тезисом доклада стало заявление Игоря Сечина о перспективах Китая в энергетике, напомнил эксперт. По его словам, в обозримом будущем страна может превратиться из импортера энергоносителей в крупного экспортера за счет рационального сочетания ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии.

«Сегодня китайские ветряные турбины, китайские солнечные батареи – они известны во всем мире, а мировой парк электромобилей на 62% состоит из китайских автомобилей», – отметил Дынкин.

Академик также добавил, что Китай успешно капитализировал европейские субсидии на «зеленую» энергетику и стал лидером в создании цепочек стоимости возобновляемых источников энергии – от добычи редкоземельных металлов до производства высокотехнологичного оборудования.