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12:10, 23 июня 2025Россия

В Минобороны России перечислили атакованные за сутки военные объекты Украины

Минобороны России отчиталось об ударах по местам подготовки операторов БПЛА ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), артиллерия и ракетные войска нанесли новые удары по военным объектам Украины. Пораженные за сутки цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы склады боеприпасов, места подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Другие подробности не приводятся.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 37184 единицы военной автомобильной спецтехники, 26531 орудие полевой артиллерии и минометов, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24016 танков и других боевых бронемашин, 611 зенитных ракетных комплексов, 64969 беспилотников, а также 663 самолета и 283 вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российское оборонное ведомство ведомство также отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования по инфраструктуре украинского военного аэродрома, а также по объекту топливно-энергетического комплекса республики, который обеспечивал горючем группировку ВСУ в Донбассе.

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