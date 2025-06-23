Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 23 июня 2025Россия

В России захотели использовать беспилотники с новой целью

Мурашко: Беспилотники в России планируют использовать для оказания медпомощи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России захотели использовать беспилотники с новой целью — для оказания медпомощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, в России уже проводились испытания беспилотной авиации для доставки лекарств и анализов пациентов, а в будущем ведомство планирует закупать беспилотники для учреждений здравоохранения. Однако на данном этапе остается вопрос, сколько это будет стоить.

«Нас будет интересовать, конечно, в первую очередь цена полетного времени и цена услуги, потому что мы все равно планируем приобретать», — отметил Мурашко.

Министр назвал беспилотное направление перспективным, в том числе на случай происшествий.

«Мы рассматривали [применение], в том числе, если какое-то ДТП на большом удалении, где, скажем, беспилотная авиация может доставить какой-либо препарат или инструкцию быстрее, чем машина скорой помощи», — обозначил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании в России спецвойск беспилотных систем. Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Участник спецоперации принял роды под обстрелом ВСУ

    Названо главное препятствие для возвращения западных брендов в Россию

    Россиянка лишилась цепочки после навязчивого знакомства в автобусе

    ВС России нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ под Сумами

    Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

    Искусанному крысами герою СВО отказали в медпомощи в российской больнице

    Появилось видео задержания похищавшей сырье компании «АЛРОСА» банды

    Иран назвал ожидания от России

    Глава МИД Ирана назвал цель визита в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости