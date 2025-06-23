Мурашко: Беспилотники в России планируют использовать для оказания медпомощи

В России захотели использовать беспилотники с новой целью — для оказания медпомощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, в России уже проводились испытания беспилотной авиации для доставки лекарств и анализов пациентов, а в будущем ведомство планирует закупать беспилотники для учреждений здравоохранения. Однако на данном этапе остается вопрос, сколько это будет стоить.

«Нас будет интересовать, конечно, в первую очередь цена полетного времени и цена услуги, потому что мы все равно планируем приобретать», — отметил Мурашко.

Министр назвал беспилотное направление перспективным, в том числе на случай происшествий.

«Мы рассматривали [применение], в том числе, если какое-то ДТП на большом удалении, где, скажем, беспилотная авиация может доставить какой-либо препарат или инструкцию быстрее, чем машина скорой помощи», — обозначил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании в России спецвойск беспилотных систем. Глава государства поручил обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие такого рода войск в России.

