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09:32, 23 июня 2025Россия

В российском городе сорвали и разорвали знамя Победы

В Кировском районе Петербурга неизвестные разорвали знамя Победы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестные сорвали и разорвали знамя Победы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в полицию накануне обратился горожанин. Мужчина рассказал, что знамя Победы, украшавшее девятиэтажный дом на улице Танкиста Хрустицкого, 7, рядом с Шереметевским сквером, брошено на земле в неприглядном виде.

Когда именно с торца девятиэтажки сорвали флаг, пока неизвестно. Сотрудники правопорядка начали выяснять другие обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Петербурге возбудили дело в отношении стримера, сорвавшего флаг России со стены. Молодого человека задержали во время его новой трансляции.

ЖЗЛ
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