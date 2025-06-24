«Авито» и Benzuber запустили программу поддержки МСП в сфере грузоперевозок

«Авито» и Benzuber запустили программу снижения расходов на топливо для МСП

«Авито Услуги» совместно с сервисом «Benzuber для бизнеса» запустили программу поддержки компаний — субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере грузоперевозок. Участники акции получат бонусы на топливо и продвижение услуг, что поможет снизить операционные расходы. По данным исследования, 47 процентов перевозчиков на платформе — индивидуальные предприниматели, для которых топливо составляет до 30 процентов месячного расхода.

«Мы видим, что предприниматели в сфере транспорта все чаще задумываются о том, как сократить издержки и упростить повседневную работу. Для нас важно помогать им в этом — давать доступ к понятным цифровым инструментам, которые действительно работают: помогают экономить бюджет и время, делают бизнес заметнее в онлайне. Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из наших приоритетных направлений, и партнерство с сервисом «Benzuber для бизнеса» — это шаг в сторону практичных и доступных решений, которые отвечают реальным задачам таких компаний», — комментирует Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».

Более трети опрошенных работают в сфере грузоперевозок свыше 10 лет. Однако цифровые инструменты для управления топливом пока не получили широкого распространения. Только 22 процента респондентов используют специализированные карты, приложения или онлайн-сервисы, несмотря на то, что 39 процентов знакомы с такими продуктами и проявляют к ним интерес — в первую очередь из-за удобства и потенциальной экономии.