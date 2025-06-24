Данные о снабжении Гитлера оружием Советским Союзом накануне войны оказались фейком

Данные о том, что СССР снабжал Гитлера оружием, оказались недостоверными

Информация Александра Невзорова (признан Минюстом иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) о том, что перед Великой Отечественной войной СССР снабжал Адольфа Гитлера оружием, является недостоверной, о чем говорят исторические факты.

В своем посте 22 июня Невзоров написал, что Германии не хватало оружия, на этом фоне главным поставщиком выступил Советский Союз. По словам Невзорова, СССР начал поставлять Германии важнейшие ресурсы, без которых немецкая промышленность бы остановилась.

На самом деле в предвоенные годы Германия была более технологически развита. Поставки сырья и продовольствия были выгодны в первую очередь Советскому Союзу. Стороны осуществляли взаимные поставки на основе серии торговых договоров, заключенных в 1939-1940 годах. Берлин предоставлял Москве товарный кредит на сумму 200 миллионов рейхсмарок для закупки специального оборудования, станков, машин и вооружения. СССР же получил военные самолеты, бомбардировочные прицелы, комплекты фугасных и осколочно-фугасных бомб, радиостанции, орудийные корабельные башни, пушки, различное промышленное оборудование и недостроенный крейсер «Лютцов», который переименовали в «Петропавловск». Гасить кредит СССР обязывался путем поставок зерна, нефти и другого сырья.

Советские специалисты знакомились с германскими достижениями. Так, в 1933-1934 годах в Германию ездили конструкторы Харьковского паровозостроительного завода, они создавали новый танковый двигатель. В итоге была куплена лицензия на двигатель БМВ, с ним запустили производство танка Т-28. Также известно, что СССР заказал на фирме «Шлеман» два пресса с усилием 10 000 тонн. Один из них во время войны штамповал башни для Т-34.

Кроме того, СССР не был главным торговым партнером Германии. В 1940 году поставки из Союза составили лишь 7,6 процента от общей суммы германского ввоза и 4,5 процента немецкого экспорта. В 1941-м, соответственно, 6,3 процента и 6,6 процента. СССР занимал в импорте Третьего Рейха 5-е место, впереди шли Италия, Дания, Румыния, Голландия. Важно помнить, что СССР не снабжал Германию, а вел с ней обычное торговое сотрудничество, причем с выгодой для себя. В частности, последний эшелон в июне 1941 года пошел не из СССР в Германию, а из Германии в СССР, с уникальным оборудованием. В январе 1941 года Германия поставила СССР продукции на 29,6 миллиона марок, а в июне 1941 года — на 53,2 миллиона.

В 30-е годы Советский Союз строил свою промышленность практически с нуля и нуждался в новых станках, материалах, технологиях, отмечал историк Второй мировой войны Алексей Исаев. Однако из-за начавшейся в конце 1939 года советско-финской войны СССР попал в международную изоляцию, и Германия стала едва ли не единственным поставщиком важного для оборонной промышленности оборудования. В свою очередь, Германия нуждалась в поставках сырья из России. Сотрудничество было взаимовыгодным. Историк авиации Михаил Мухин пояснил, что сотрудничество СССР и Германии перед войной дало самые неожиданные результаты именно в области авиастроения. «Взять хотя бы 35 самолетов, что были нами закуплены, и те, что немцы нам только показали», — сказал он.

Сообщение о снабжении Третьего Рейха оружием со стороны СССР не получило распространения в российских СМИ.

Информация о том, что СССР снабжал армию Третьего Рейха перед войной, оказалась фейком. Торговля сторон была взаимовыгодной, именно Германия поставляла СССР первоклассную технику и оборудование, необходимые для индустриализации. Кроме того, СССР никогда не был главным торговым партнером Рейха.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».