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06:56, 24 июня 2025Силовые структуры

Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери в Сумской области

Элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери в Сумской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезной нехваткой подготовленных бойцов, что вынуждает их бросать в бой элитные специальные подразделения. В итоге они несут тяжелые потери в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава», — пояснил собеседник агентства.

Ситуация затронула и 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс» — это элитное подразделение срочно перебросили под Юнаковку.

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