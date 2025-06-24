Элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери в Сумской области

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезной нехваткой подготовленных бойцов, что вынуждает их бросать в бой элитные специальные подразделения. В итоге они несут тяжелые потери в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава», — пояснил собеседник агентства.

Ситуация затронула и 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс» — это элитное подразделение срочно перебросили под Юнаковку.