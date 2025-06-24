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15:58, 24 июня 2025Силовые структуры

Главарю одной из крупнейших ОПГ Казани вынесли приговор после более 10 лет разбирательств

В Татарстане суд приговорил главаря и членов ОПГ «Перваки»
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Верховный суд Татарстана приговорил 60-летнего главаря одной из крупнейшей организованных преступных группировок (ОПГ) Казани «Перваки» и организатора ОПГ «Бригада Феди» Фердината Юсупова к 19,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Его и еще троих участников ОПГ признали виновными в серии расправ, бандитизме, незаконном приобретении и хранении оружия.

Это не первый процесс над ОПГ. В 2013 году присяжные Верховного суда Татарстана вынесли участникам группировки оправдательный приговор, однако потом его отменил Верховный суд России. Тяжбы возобновились лишь в 2022 году, однако через какое-то время пришлось распустить коллегию присяжных и процесс снова остановился.

Ранее Артур Каменецкий, известный в криминальном мире Татарстана под кличкой Очкарик из ОПГ «Перваки», стал фигурантом дела о мошенничестве, жертвой которого считается певица Лариса Долина.

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