Иран обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

ISNA: Израиль нанес удар по городам Баболь и Бабольсер на севере Ирана

Израиль нанес удар по городам Баболь и Бабольсер на севере Ирана, в их окрестностях слышны взрывы. Об этом сообщает ISNA.

«Сионистский режим нарушает прекращение огня. Новостные источники сообщают о взрывах, слышимых в Бабольсаре и Баболе», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Американский лидер призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.