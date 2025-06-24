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15:15, 24 июня 2025Мир

Иран обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

ISNA: Израиль нанес удар по городам Баболь и Бабольсер на севере Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vahid Salemi / АР

Израиль нанес удар по городам Баболь и Бабольсер на севере Ирана, в их окрестностях слышны взрывы. Об этом сообщает ISNA.

«Сионистский режим нарушает прекращение огня. Новостные источники сообщают о взрывах, слышимых в Бабольсаре и Баболе», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Американский лидер призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

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