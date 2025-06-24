Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израиль решил воздержаться от ударов после разговора Нетаньяху с Трампом

Израиль решил воздержать от ударов по Ирану после телефонного разговора премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает офис израильского премьера.

«После разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших атак», — сказано в публикации.

В канцелярии отметили, что американский лидер в ходе разговора «выразил огромную признательность Израилю, который добился всех целей войны».

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана. Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, *****, творят», — сказал он.