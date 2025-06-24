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12:09, 24 июня 2025Мир

Кремль прокомментировал удары США по Ирану

Песков: РФ получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Smith / AP

Российская сторона получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по Ирану, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени, Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня и заключении перемирия между Израилем и Ираном на 24 часа.

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