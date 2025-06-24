Кремль прокомментировал удары США по Ирану

Песков: РФ получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по Ирану

Российская сторона получает информацию по соответствующим каналам об ударах США по Ирану, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени, Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня и заключении перемирия между Израилем и Ираном на 24 часа.