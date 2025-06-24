На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

На Украине сообщили об ударе БПЛА по учебному центру ВСУ в Черниговской области

На Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

Уточняется, что в результате удара дронов пострадал один украинский военнослужащий. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Ситуацию прокомментировал начальник управления коммуникаций ВСУ, полковник Виталий Саранцев. Он заявил изданию «Украинская правда», что под ударом оказался учебный центр Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

Ранее стало известно об ударе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по центру подготовки ВСУ под Сумами. В результате были уничтожены до 100 украинских бойцов.