Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву

Путин присвоил звание Героя России погибшему сержанту Радиславу Хугаеву

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву, погибшему в боях за Мариуполь в 2022 году.

С инициативой выступил глава Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Путиным, сообщает Telegram-канал «Рес».

«В ходе одной из встреч я рассказал Владимиру Владимировичу о нашем земляке, Радиславе Хугаеве, который героически погиб в ходе СВО, защищая товарищей. Я обратился к президенту с просьбой присвоить ему почетное звание Героя России. Сейчас мне сообщили, что это наш боец удостоен звания героя России», — заявил Гаглоев.

33-летний Хугаев участвовал в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. 27 марта 2022 года его группа попала в засаду во время боев за Мариуполь. В результате двое военнослужащих были ранены, и Хугаев оказал им первую помощь, после чего отдал приказ на отступление группы. Он отвлек внимание противника и вышел вперед, вызвав огонь на себя. Благодаря подвигу Хугаева подразделение перегруппировалось и продержалось до подхода подкрепления.