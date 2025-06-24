Раскрыты подробности о встрече бывшего советника Януковича перед убийством

Депутат Железняк заявил, что Портнов встречался в Мадриде с партнером Зеленского

Убитый в Мадриде бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью встречался в Киеве с бизнес-партнером Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает РИА Новости.

«Это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти, — это Тимур Миндич», — заявил депутат.

Утром 21 мая испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. В Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.