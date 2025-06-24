Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:27, 24 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности о встрече бывшего советника Януковича перед убийством

Депутат Железняк заявил, что Портнов встречался в Мадриде с партнером Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Убитый в Мадриде бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью встречался в Киеве с бизнес-партнером Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает РИА Новости.

«Это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти, — это Тимур Миндич», — заявил депутат.

Утром 21 мая испанские правоохранители сообщили об убийстве бывшего советника Януковича. Преступление произошло в пригороде Мадрида рядом с Американской школой. В Портнова, который в момент нападения находился за рулем автомобиля, стреляли два или три человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    На Западе обвинили Стармера в гибели британских наемников ВСУ

    Тикнизян забил гол в первом матче за «Црвену Звезду»

    Украинские БПЛА атаковали российский регион

    Огромный крокодил растерзал беспечного рыбака на глазах у родных

    Большинство конгрессменов США отклонило попытку запустить импичмент Трампа

    В ЕС заявили о тяжелой и дорогостоящей битве за оружие для Украины

    В Кремле раскрыли подробности общения Путина и Лукашенко

    Названы признаки неосвоенного дачного участка

    Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат собрался уехать в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости