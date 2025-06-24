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16:14, 24 июня 2025Путешествия

Россиянка описала полет в бизнес-классе лучшей авиакомпании фразой «как будто в рекламе»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Henry Romero / Reuters

Российская путешественница описала полет в бизнес-классе двухэтажного самолета Emirates фразой «как будто в рекламе». Своими впечатлениями она поделилась на странице @semina_protravel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, перелет с повышенным комфортом на самолете «лучшей авиакомпании мира» был ее мечтой. На борту ей предоставили подушку, плед, косметичку, а после взлета ее кресло превратилось в полноценную кровать. Россиянка заметила, что почувствовала себя как Дженифер Энистон в рекламном ролике Emirates.

Также все пассажиры бизнес-класса получали доступ к бару и могли заказать себе напиток. А возле барной стойки есть просторное место, чтобы отдохнуть во время полета. «Сказать, что это был лучший полет в моей жизни, — не сказать ничего», — заключила россиянка.

Ранее российская стюардесса, уволившаяся из Emirates, описала свой опыт работы там фразой «адская работа». Поначалу она считала ее компанией мечты с идеальными условиями труда.

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