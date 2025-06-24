CNN: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем и провел «жесткий и прямой» разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника телеканала, американский лидер не спал до глубокой ночи, наблюдая за трансляцией предстоящего вступления соглашения в силу. Он был очень разгневан, когда решил, что стороны нарушают режим прекращения огня.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана. Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, *****, творят», — сказал он.

