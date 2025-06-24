Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 24 июня 2025Мир

Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем

CNN: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем и провел «жесткий и прямой» разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника телеканала, американский лидер не спал до глубокой ночи, наблюдая за трансляцией предстоящего вступления соглашения в силу. Он был очень разгневан, когда решил, что стороны нарушают режим прекращения огня.

Ранее Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана. Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, *****, творят», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Главарю одной из крупнейшей ОПГ Казани вынесли приговор после более 10 лет разбирательств

    Суд не стал исключать лидера «Касты» из списка иноагентов

    Жительница Петербурга впала в кому после посещения фитнес-клуба

    Москвичам дали прогноз по купальному сезону

    Власти начали рекомендовать обновить Windows

    Полковник назвал российские средства против ракеты ВСУ «Нептун»

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости