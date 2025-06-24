Украинская певица опубликовала фото с похожим на Януковича человеком

Украинская певица Каминская показала фото с похожим на Януковича человеком

Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала фотографию с человеком, похожим на бывшего президента Украины Виктора Януковича, на Канарских островах. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Какие люди на Канарах», — написала она.

Ранее на Украине Януковичу вынесли приговор о лишении свободы сроком на 15 лет. Подольский районный суд Киева признал Януковича виновным по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству. Приговор также вынесли бывшему заместителю начальника управления государственной охраны (УГО) Украины Константину Кобзарю по той же статье и приговорили его к десяти годам лишения свободы.

Янукович в 2014 году бежал в Россию в результате массовых антиправительственных выступлений в республике, получивших название Евромайдан.