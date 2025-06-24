Политик Гэллоуэй посоветовал Карлу III пересчитать ложки после визита Зеленского

Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X посмеялся над украинским лидером Владимиром Зеленским, который провел встречу с королем Карлом III в Виндзорском замке.

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — отметил он.

Накануне Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречу с премьер-министром Великобритании Китом Стармером. В рамках визита в Великобританию он также встретился с королем. По словам Зеленского, в ходе переговоров с партнерами планировалось обсудить вопросы защиты Украины и усиления давления на Россию.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Стармер тратит большие деньги на поддержку Украины. Именно он виновен в том, что погибают британские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист отметил, что предотвратить дальнейшую гибель британцев и «Стармергеддон» может только британский народ.