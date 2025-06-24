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14:04, 24 июня 2025Интернет и СМИ

В Конгрессе США запретили пользоваться WhatsApp

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили пользоваться мессенджером WhatsApp на рабочих мобильных устройствах и персональных компьютерах из-за риска утечки персональных данных. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на распоряжение, которое было разослано конгрессменам.

«Управление кибербезопасности США посчитало WhatsApp высокорискованным приложением для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как оно защищает пользовательские данные, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием», — говорится в тексте документа.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор рекомендовала сотрудникам использовать другие мессенджеры для связи, среди которых Teams, FaceTime и другие платформы.

Ранее сообщалось, что госслужащим в России захотели запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях, чтобы избежать утечки конфиденциальных сведений. Письмо с такой инициативой на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко составил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

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