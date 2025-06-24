ВСУ уничтожили свыше пяти сотен жилых домов в российском регионе

Богомаз: ВСУ с начала СВО уничтожили 504 жилых дома в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили свыше пяти сотен жилых домов в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ), его цитирует РИА Новости.

«Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета [возмещаем ущерб], и мы надеемся сейчас, что с этой программой [федеральная программа восстановления приграничья], и это включено как один из пунктов, мы возмещаем людям по 84 тысячи [рублей] за квадратный метр», — сказал Богомаз.

По его словам, такое возмещение пока происходит из областного бюджета. Благодаря выплатам, как указал Богомаз, жители приобретают жилье близ их предыдущего в Брянской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ с начала СВО около 600 раз ударили по вышкам связи в приграничном регионе. Глава региона назвал такие станции одной из приоритетных целей для ВСУ — это делается для того, чтобы мирные жители, оставаясь без связи, не могли связаться с близкими или вызвать помощь.