Жена Канье Уэста без бюстгальтера отправилась на вечеринку

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори отправилась на вечеринку в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

30-летняя супруга музыканта попала в объективы папарацци в черных ультракоротких шортах и лонгсливе, который был оформлен меховым воротником и глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, продемонстрировав публике полуголую грудь.

Ее возлюбленный, в свою очередь, был одет в кожаные брюки, куртку и ботинки. Кроме того, его внешний вид дополнили солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по Нью-Йорку в бикини из конфет.