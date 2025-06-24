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07:15, 24 июня 2025Ценности

Жена Канье Уэста без бюстгальтера отправилась на вечеринку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори отправилась на вечеринку в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

30-летняя супруга музыканта попала в объективы папарацци в черных ультракоротких шортах и лонгсливе, который был оформлен меховым воротником и глубоким декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, продемонстрировав публике полуголую грудь.

Ее возлюбленный, в свою очередь, был одет в кожаные брюки, куртку и ботинки. Кроме того, его внешний вид дополнили солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по Нью-Йорку в бикини из конфет.

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