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05:00, 25 июня 2025Забота о себе

73-летняя актриса описала ощущения от первого секса после 15 лет воздержания

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Аргентинская актриса Соледад Сильвейра заявила, что на протяжении двух лет встречалась с мужчиной на расстоянии. Однако недавно они увиделись и первый раз занялись сексом, ощущения от которого звезда описала в беседе с изданием Diario Popular.

По словам 73-летней Сильвейры, секс произошел после 15 лет воздержания. «Я очень нервничала. Я попросила подруг сходить со мной в аптеку, чтобы я могла купить немного смазки. Я рассказала об этом своему брату. Я ему рассказываю все. Он лучший брат в мире», − призналась знаменитость.

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По словам актрисы, она провела с избранником чудесную ночь. Встреча пары произошла в Бразилии, откуда родом возлюбленный Сильвейры. Нынешним летом мужчина намерен прилететь к ней в Аргентину, чтобы провести еще немного времени вместе, поскольку сама она не может посетить соседнюю страну в связи с большой занятостью.

Ранее стала известна история мужчины, который начал платить жене за секс. По его словам, накопленные деньги он с супругой тратит на путешествия.

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