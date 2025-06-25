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13:42, 25 июня 2025Культура

Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

Дочь Брюса Уиллиса Таллула заявила, что публикует фото актера ради его фанатов
Ольга Коровина

Фото: face to face / Globallookpress.com

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Таллула ответила на критику из-за публикации фотографий отца, страдающего лобно-височной деменцией и афазией. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Многие подписчики негативно отреагировали на фото Таллулы с отцом, поскольку сам Уиллис не может дать согласие на их публикацию. В ответ девушка отметила, что вся ее семья проявляет осторожность и делится лишь небольшой частью жизни 70-летнего актера, чтобы порадовать его поклонников.

«Это был прекрасный день, полный улыбок. Я решила показать миру фотографии, потому что я знаю, как много мой отец для всех значит», — объяснила Таллула.

Ранее дочь Уиллиса Румер сообщила, что актер «чувствует себя отлично». По ее словам, на настроение звезды «Крепкого орешка» повлияло то, что вся их семья сплотилась и стала крепче, чем когда-либо.

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