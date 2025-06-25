Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

Дочь Брюса Уиллиса Таллула заявила, что публикует фото актера ради его фанатов

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Таллула ответила на критику из-за публикации фотографий отца, страдающего лобно-височной деменцией и афазией. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Многие подписчики негативно отреагировали на фото Таллулы с отцом, поскольку сам Уиллис не может дать согласие на их публикацию. В ответ девушка отметила, что вся ее семья проявляет осторожность и делится лишь небольшой частью жизни 70-летнего актера, чтобы порадовать его поклонников.

«Это был прекрасный день, полный улыбок. Я решила показать миру фотографии, потому что я знаю, как много мой отец для всех значит», — объяснила Таллула.

Ранее дочь Уиллиса Румер сообщила, что актер «чувствует себя отлично». По ее словам, на настроение звезды «Крепкого орешка» повлияло то, что вся их семья сплотилась и стала крепче, чем когда-либо.