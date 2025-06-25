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12:19, 25 июня 2025Экономика

Экс-глава администрации президента России получил новую должность

Национальную ассоциацию участников фондового рынка возглавил Александр Волошин
Дмитрий Воронин
Александр Волошин

Александр Волошин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) утвердил своим председателем на 2025-2027 годы Александра Волошина. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В конце 2024 года с этого поста ушел бывший замминистра финансов и экс-зампред Центробанка Олег Вьюгин, возглавлявший совет с 2010 года.

Получивший должность Волошин в 1990-х и первой половине 2000-х работал в администрации президента России, в том числе возглавлял ее в 1999-2003 годах. Также, напоминает «Интерфакс», он входил в состав советов директоров как частных так и компаний с госучастием, среди которых РАО «ЕЭС России», «Яндекс», рейтинговое агентство «АКРА» и другие, руководил рабочей группой по созданию в РФ международного финансового центра.

Новый состав совета директоров НАУФОР был избран ранее, 10 июня. Как отмечается на сайте ассоциации, в число 33-х его участников входят представители индустрий, объединяемых НАУФОР, а также независимые директора.

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