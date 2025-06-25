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00:29, 25 июня 2025Экономика

Генсек НАТО поблагодарил Трампа за одно достижение альянса

Рютте: Военные расходы НАТО за 10 лет выросли на трлн долларов благодаря Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте выступил с речью на торжественном приеме для участников саммита альянса, организованном королем Нидерландов. Его сова приводит ТАСС.

Рютте подчеркнул, что военные расходы НАТО за десять лет выросли на триллион долларов. Он поблагодарил за это достижение альянса президента США Дональда Трампа.

«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов», — заверил он, имея в виду планы поднять расходы с двух до пяти процентов ВВП к 2035 году.

Ранее сообщалось, что страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.

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