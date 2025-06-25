Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Дональду»

Рютте обратился к Трампу «дорогой Дональд» и рассказал о повышении расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту США Дональду Трампу, заявив, что США слишком долго несли чрезмерную оборонную нагрузку, и пообещал повышение военных расходов альянса. Его слова передает Rapid Response в cоциальной сети X.

«Слишком долго одна страна — Соединенные Штаты — несла на себе слишком большую часть этой ответственности, и сегодня это меняется. Президент Трамп — дорогой Дональд — именно вы сделали это возможным... Мы инвестируем триллионы в нашу общую оборону», — рассказал генсек.

Он подчеркнул, что теперь военные расходы будут более справедливо распределены между США и ее союзниками по альянсу.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.