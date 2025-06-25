Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 25 июня 2025Мир

Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Дональду»

Рютте обратился к Трампу «дорогой Дональд» и рассказал о повышении расходов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: John Beckmann / IMAGO / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту США Дональду Трампу, заявив, что США слишком долго несли чрезмерную оборонную нагрузку, и пообещал повышение военных расходов альянса. Его слова передает Rapid Response в cоциальной сети X.

«Слишком долго одна страна — Соединенные Штаты — несла на себе слишком большую часть этой ответственности, и сегодня это меняется. Президент Трамп — дорогой Дональд — именно вы сделали это возможным... Мы инвестируем триллионы в нашу общую оборону», — рассказал генсек.

Он подчеркнул, что теперь военные расходы будут более справедливо распределены между США и ее союзниками по альянсу.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Минобороны сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

    Исповедующего дзен-буддизм программиста приговорили к 8 годам за один пост об армии России

    ВСУ за два часа выпустили по России 25 беспилотников

    Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

    Поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву впервые после пятилетнего перерыва

    Мать упавшего в кипящий бульон ребенка получила наказание в российском регионе

    Лавров высказался о начале Третьей мировой войны

    Тысячи россиян лишились денег и жилья из-за мошенников

    Девятилетняя россиянка впала в кому после игры с огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости