«Пикап-гуру» спровоцировал волну домогательств к девушкам в Москве. Они в ответ учат, как отбиться от извращенцев

Женщины массово пострадали от домогательств в Москве

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин.

Трогать женщин на улицах призывал тренер по пикапу

Один из скандальных блогеров, который называет себя «гуру секса и соблазнения», опубликовал в своем Telegram-канале призывы трогать незнакомых девушек на улице. Все это он назвал «телесным тренингом», который направлен на то, чтобы «снять всех женщин». Каждый участник его курсов должен сделать «упражнение»: подойти на улице к 30 девушкам, сделать им комплимент или предложить заняться сексом и начать трогать за интимные места. Все это, по его наставлению, нужно сделать за несколько минут.

Тебе надо ее потрогать, ты придумываешь легенду. Женщина хочет секса, но хочет отдаться по правилам, которые у нее в голове. Если ты просто сразу за ногу ее будешь трогать, она будет понимать, что это не по правилам. У вас вариант: либо соблазнять классически, либо хитростью — то есть придумать легенду, почему нормально, что ты ее трогаешь сейчас спровоцировавший волну домогательств «пикап-гуру»

Пострадавшие от домогательств девушки говорят, что он и другие учителя по пикапу создают закрытые чаты для мужчин, где они обмениваются опытом и публикуют видео реакций девушек на их приставания на улице.

Cразу несколько девушек заявили о приставаниях в центре Москвы

Одна из пострадавших, — 22-летняя студентка Полина Хохлома, — рассказала, что в воскресенье, 22 июня, на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. После отказа один из них поравнялся с девушкой, а затем остановил ее и схватил за ягодицы.

Он подошел очень близко, встал немного сзади и взял меня за ягодицы. (...) Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. (...) Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами Полина Хохлома пострадавшая от домогательств студентка

Девушка написала заявление в отделе полиции на Китай-городе. Пока она была там, пришла другая девушка и рассказала Полине, что с ней произошла такая же ситуация на Тверской улице. При этом в полиции над Хохломой лишь посмеялись и заявили, что такие вопросы «решаются по-другому». «Один из полицейских сказал мне: "Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?"» — рассказала пострадавшая.

Другие пострадавшие от домогательств заявляли о приставаниях в районе улицы Покровки, Тверского и Чистопрудного бульваров. Еще одна девушка, которая подверглась домогательствам на Китай-городе, рассказала, что незнакомый парень пытался взять ее за руку, затем схватил за ягодицы и не давал пройти, предлагая непристойные вещи. Все это происходило на переполненной людьми улице.

Одной из пострадавших удалось заснять на видео обидчика, который схватил ее за ягодицы в Кривоколенном переулке и предложил познакомиться, чтобы написать заявление в полицию. Другая девушка по имени Дарья не смогла напрямую снять на камеру обидчика, который начал приставать к ней в центре Москвы, однако, записала разговор с ним, где слышно, как он говорит, что хотел испытать на девушке «новый опыт».

Сам организатор «тренинга» не стал извиняться перед девушками, а открыто призвал своих последователей к насилию. В своих соцсетях он обратился к ученикам и посоветовал им «взять за задницу и вести в туалет». В разговоре с изданием Baza он заявил, что на домогательства жалуются только девушки, у которых есть проблемы с мужчинами.

Посмотрите на этих девочек, это просто жертвы. Это девочки, у которых проблемы с мужчинами, у них проблемы в личной жизни и так далее: «Вот смотрите, до меня какой-то мужик пытался домогаться. Какой кошмар, я перенесла невероятную травму, мне это не пережить» спровоцировавший волну домогательств «пикап-гуру»

Девушки в соцсетях начали делиться советами по самообороне

После волны домогательств россиянки начали делиться в соцсетях советами по тому, как избежать изнасилований и защититься от обидчиков. Одна из них посоветовала лаять при приставаниях. Так, по ее словам, агрессор подумает, что его потенциальная жертва неадекватна и поспешит скрыться. Она добавила, что лично знает девушку, которую такой способ спас от изнасилования.

Другой совет — присылать свое местоположение близким людям или друзьям на случай, если произойдет что-то страшное и включать свет лишь через 10-15 минут, как вы придете домой. «Если вас до подъезда преследовал какой-то человек, он очень быстро сможет понять, в какой квартире вы живете. Это абсолютно небезопасно», — говорит она.

Другая девушка, которая пострадала от домогательств в выходные, советует носить перцовый баллончик и предупреждать других женщин об опасности.