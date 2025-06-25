Работающая в Emirates россиянка рассказала о запрете на сон в самолете

Работающая в Emirates стюардесса из России рассказала о запрете на сон во время полета в самолете. Из-за этого могут уволить, объяснила она на своей странице @chicken_or_fish в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, сидя в кресле, предназначенном для бортпроводников, стюардессам нельзя прикрыть глаза даже на 10 секунд. За подобное нарушение правил член экипажа может лишиться работы.

Ранее другая российская стюардесса, уволившаяся из Emirates, описала свой опыт там фразой «адская работа». При этом поначалу она считала ее компанией мечты с идеальными условиями труда.