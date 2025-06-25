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14:45, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России обвинили Великобританию в воровстве из-за передачи ракет Киеву

Депутат Чепа назвал воровством покупку ракет для Киева на проценты по активам РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Покупка Лондоном ракет для Киева за счет процентов по замороженным российским активам — это воровство, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер передаст Украине 350 усовершенствованных ракет противовоздушной обороны, при закупке которых впервые использовались проценты от замороженных российских активов.

Это воровство. Придет время, когда мы по полной предъявим им всем [западным странам] претензии

Алексей Чепадепутат Госдумы

Поставку оружия депутат назвал попыткой продолжения конфликта. Он отметил, что Британия стоит во главе сторонников войны до последнего украинца, а также всячески подталкивает к этому Киев и пытается воздействовать на администрацию Белого дома, чтобы демпфировать стремления к мирным переговорам.

Парламентарий добавил, что многие европейские страны сегодня находятся в экономическом кризисе, и развитие военно-промышленного комплекса может быть двигателем их экономики.

«Поэтому когда НАТО принимает решение об увеличении своего бюджета, эти страны становятся на рельсы милитаризации своей экономики, а, соответственно, им нужен враг, им нужны конфликты, и они эти конфликты будут раздувать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Стармер тратит большие деньги на поддержку Украины. По его мнению, предотвратить «Стармергеддон» может только британский народ.

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