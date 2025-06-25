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09:32, 25 июня 2025Экономика

Россия максимизировала закупки южнокорейского девайса

Статслужба Южной Кореи: Поставки смартфонов в РФ стали максимальными за два года
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Майский импорт в Россию южнокорейских смартфонов оказался максимальным за полгода. Это подсчитала статистическая служба Южной Кореи. Ее процитировало РИА Новости.

В последний месяц весны РФ купила у этой республики смартфонов на 68 тысяч долларов, что стало самым большим значением с декабря 2024 года. В месячном выражении импорт увеличился на 15,3 процента, а в годовом — почти на восемь процентов.

С января по май Россия купила южнокорейских телефонов на 200 тысяч долларов. Год назад этот показатель быть на 13 процентов ниже. За прошлый год объемы поставок дошли до 814 тысяч долларов.

Главными же покупателями этих девайсов у Кореи в мае оказались США, потратившие на эти цели 230,4 миллиона долларов, Канада (46,4 миллиона) и Великобритания (31,9 миллиона). Экспорт в Австрию и Германию оценивается в 28,9 и 24,9 миллиона долларов. В этом списке Россия находится на 33 позиции.

Ранее сообщалось, что мартовские поставки южнокорейских смартфонов в Россию упали почти в четыре раза, до минимальных за последние годы 17 тысяч долларов. Еще меньше было лишь в последний месяц лета 2024 года.

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