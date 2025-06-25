Россиянам рассказали о способах повысить сумму пенсионных баллов

Экономист Капустина: Отсрочка пенсии может увеличить ее размер на 40 процентов

Недостаток пенсионных баллов можно восполнить через механизм добровольного страхования, для этого граждане вправе заключить договор с Пенсионным фондом и вносить дополнительные платежи, которые трансформируются в баллы, рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Экономист предупредила, что в России существуют определенные ограничения по минимальному и максимальному ежегодному взносу. По ее словам, максимально разрешается приобрести стаж 7,5 года, исключение составляют самозанятые граждане, которым можно купить 15 лет стажа.

«Также нельзя купить стаж сразу за три года. Если не хватает три года, то будете платить три года. В 2025 году минимальный годовой страховой взнос 0,98 пенсионных балла (59 241 рублей), а максимальный взнос 7,81 балла (473 932 рублей)», — указала она.

Время выхода на пенсию — ключевой фактор ее размера. Надежда Капустина экономист

«Отсрочка пенсии на 1-5 лет активирует премиальные коэффициенты, которые могут увеличить базовую часть на 5-40 процентов, а страховую — на 7-70 процентов. Каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста приносит существенную прибавку к будущим выплатам. При этом перерывы в трудовой деятельности также неизбежно влияют на пенсионные перспективы», — поделилась Капустина.

Эксперт добавила, что государство компенсирует некоторые социально значимые периоды: уход за ребенком до полутора лет — до 6 лет суммарно, уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет, военная служба. Учеба в вузе при этом не входит в страховой стаж, что создает определенные риски для будущих пенсионеров с длительным периодом образования, отметила специалист.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал о том, что максимальное количество пенсионных баллов за год россиянам обеспечено при ежемесячной зарплате в размере 230 тысяч рублей до вычета налогов.