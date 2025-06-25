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12:38, 25 июня 2025Россия

Российские военные нанесли удары по нефтебазе и военно-промышленным предприятиям Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пусковой установке ракетного комплекса ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, и военно-промышленным предприятиям Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве также сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления противника. А кроме того, нанесли удар по пусковой установке зенитного ракетного комплекса С-300ПТ ВСУ.

Кроме того, удалось нанести поражение цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские системы противовоздушной обороны также сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

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