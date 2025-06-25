Опровергнуто заявление Мерца о неготовности Москвы к миру из-за слов Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский президент Владимир Путин якобы продемонстрировал свою неготовность к миру и признанию суверенитета Украины, сказав, что русские и украинцы — один народ.

Выступая на ПМЭФ на прошлой неделе, российский глава действительно говорил, что считает русский и украинский народы одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», — отмечал он. Однако Мерц, комментируя эти слова, исказил их — Путин добавлял, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на суверенитет и независимость, но согласно ее же декларации о независимости Украины 1991 года, на основании которой она стала независимой, — это нейтральное, внеблоковое и неядерное государство, напомнил политик. Именно по причине попытки нарушения этих правил и желания Киева вступить в НАТО Россия в 2022 году и начала спецоперацию.

Также Путин выражал уважение культуре и традициям соседней республики. «Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее», — подчеркивал он.

Таким образом то, что украинцы и русские имеют много общего, никак не противоречит существованию самой Украины.

О том, что Москва выступает за мир, говорит как минимум то, что российская сторона хочет продолжения переговоров с Украиной в Стамбуле. В Кремле ориентируются, что точная дата третьего раунда консультаций будет согласована на грядущей неделе. С призывом «садиться и договариваться» выступал на ПМЭФ и президент РФ. Также в телефонном разговоре со своим коллегой Дональдом Трампом он заверил, что Москва готова — как и было изначально условлено — к новому раунду переговоров после 22 июня.

При этом реальную неготовность к миру демонстрируют западные политики. Так, например, генсек НАТО Марк Рютте считает, что переговоры делегаций в Турции — несерьезные. При этом он также призывает страны альянса в массовом порядке инвестировать в расширение производства оружия на территории Украины, помимо военных поставок Киеву, якобы для того «чтобы подготовить Украину», по его мнению, к «серьезным переговорам».

Данная информация не распространилась в российских СМИ, об этом написало только издание MK.RU.

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