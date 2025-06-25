Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 25 июня 2025Путешествия

Туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема в телефоне

Daily Mail: Норвежского туриста депортировали из США из-за мема с политиком
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carolina K. Smith MD / Shutterstock / Fotodom

Норвежского туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема с американским политиком в телефоне. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Мадс Миккельсен прибыл в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси 11 июня, чтобы провести там отпуск. Однако выйти в город ему так и не удалось — сотрудники иммиграционной службы без объяснения причин посадили его в камеру в авиагавани. Во время допроса норвежца спрашивали о наркоторговле и террористических заговорах.

Позже Миккельсену заявили, что он должен разблокировать и отдать им свой телефон для проверки. В противном случае ему пригрозили тюрьмой и крупным штрафом. Турист согласился и отдал им смартфон. Пограничники обнаружили в его галерее мем с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом — на фотографии он был изображен с лысой головой в форме яйца.

Сразу после этого Миккельсена отправили на родину.

Ранее житель Канады сделал несколько фото базы Космических сил США на мысе Канаверал с дрона и оказался под угрозой тюрьмы. 71-летнего фотографа и лицензированного оператора дрона Сяо Гуан Пана обвинили в съемке с воздуха важных военных объектов, расположенных в округе Бревард, штат Флорида, без разрешения федеральных чиновников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Раскрыта причина задержания госсекретаря Дагестана

    В Китае разогнали скорость спутникового интернета до рекордной

    Власти Дагестана прокомментировали обыски у госсекретаря региона и основателя «Анжи»

    Бурунов назвал качества женщины мечты

    В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

    Израиль вызвал чувство гордости у Трампа

    100-летние самостоятельные сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия

    Российский губернатор рассказал о спасших бойцов СВО девушках-медиках

    В отменившей «долговой тормоз» Германии оценили дефицит бюджета на ближайшие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости