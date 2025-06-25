Туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема в телефоне

Daily Mail: Норвежского туриста депортировали из США из-за мема с политиком

Норвежского туриста подвергли допросу на границе США и депортировали домой из-за мема с американским политиком в телефоне. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Мадс Миккельсен прибыл в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси 11 июня, чтобы провести там отпуск. Однако выйти в город ему так и не удалось — сотрудники иммиграционной службы без объяснения причин посадили его в камеру в авиагавани. Во время допроса норвежца спрашивали о наркоторговле и террористических заговорах.

Позже Миккельсену заявили, что он должен разблокировать и отдать им свой телефон для проверки. В противном случае ему пригрозили тюрьмой и крупным штрафом. Турист согласился и отдал им смартфон. Пограничники обнаружили в его галерее мем с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом — на фотографии он был изображен с лысой головой в форме яйца.

Сразу после этого Миккельсена отправили на родину.

Ранее житель Канады сделал несколько фото базы Космических сил США на мысе Канаверал с дрона и оказался под угрозой тюрьмы. 71-летнего фотографа и лицензированного оператора дрона Сяо Гуан Пана обвинили в съемке с воздуха важных военных объектов, расположенных в округе Бревард, штат Флорида, без разрешения федеральных чиновников.

