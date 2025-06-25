Умерла известный российский медиаменеджер

Заместитель гендиректора «Россия сегодня» Кожина умерла после болезни

Умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина. Об этом сообщает РИА Новости, входящее в медиагруппу.

«После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня», — говорится в сообщении агентства. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Коллеги известного медиаменеджера выразили соболезнования ее родным и близким и назвали произошедшее огромной утратой. В материале отмечается, что Кожина чутко и внимательно относилась к сотрудникам. В медиагруппу «Россия сегодня» она пришла как старший бухгалтер и несколько других рабочих позиций и впоследствии получила должность первого заместителя генерального директора.

Уточняется, что Кожина обладала орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента России и другими высокими государственными наградами.