В Минобороны России заявили о начале третьей мировой войны

Генерал-лейтенант Алаудинов: Третья мировая война уже идет

Третья мировая война уже идет. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейненант Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам высшего офицера, для него наличие или отсутствие ядерных ударов не является основным свойством третьей мировой.

То, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что третья мировая война уже идет Апти Алаудинов

Ранее Алаудинов заявлял, что специальная военная операция либо закончится в 2024 году, либо перейдет в иное качество.

