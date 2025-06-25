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15:16, 25 июня 2025Россия

В Минобороны России заявили о начале третьей мировой войны

Генерал-лейтенант Алаудинов: Третья мировая война уже идет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Третья мировая война уже идет. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейненант Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам высшего офицера, для него наличие или отсутствие ядерных ударов не является основным свойством третьей мировой.

То, что происходит сегодня в мире, четко показывает, что третья мировая война уже идет

Апти Алаудинов

Ранее Алаудинов заявлял, что специальная военная операция либо закончится в 2024 году, либо перейдет в иное качество.

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