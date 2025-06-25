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21:12, 25 июня 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались об усталости Запада от Украины

Ермак: Усталости Запада от Украины нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Ukrainian Presidential / Global Look Press

Страны Запада не испытывают усталость от конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Нет. Мы четко услышали на саммите НАТО, что безопасность Украины равна безопасности Европы. Нет усталости и не стоит об этом говорить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что Киев «отлично сотрудничает» с НАТО по вопросу инвестиций в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. Ермак также отметил, что президент США Дональд Трамп «не исключил, что Россия может посягнуть на что-то в Европе».

Ранее Зеленский провел встречу с Трампом. Украинский лидер подчеркнул, что в рамках диалога они обсудили процесс мирного урегулирования на Украине.

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