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14:47, 25 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

Депутат Климов: Советую никому ничего хорошего не ждать от саммита НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) ничего сам по себе не решает, и ждать ничего хорошего от него не нужно, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру». По его мнению, может быть достигнута договоренность о постепенном доведении расходов на оборону альянса до пяти процентов от ВВП.

«Советую никому ничего хорошего от них не ждать. Они как соберутся, так одна головная боль. Кому-то там это надо, потому что они на этом карьеры делают. Кому-то, потому что нас ненавидят так, что кушать не могут. Кому-то, потому что деньги на этом серьезные зарабатывают», — сказал Климов.

Он предположил, что на саммите будет достигнута договоренность о доведении расходов на оборону альянса до пяти процентов ВВП.

«Хорошо, что не 55. Это вообще означает последние гвозди в крышку гроба Европейского союза. (…) Я ничего хорошего не жду. Тем более, что сами саммиты мало что решают. Решает, как правило, тот, кто в Белом доме сидит», — подытожил депутат.

Накануне, 22 июня, агентство Reuters сообщало о том, что все страны НАТО согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты рассказали агентству, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети. Сейчас члены альянса выделяют на нужды НАТО максимум два процента от ВВП.

Саммит НАТО проходил в Гааге с 24 по 25 июня.

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