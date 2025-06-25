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06:00, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Видео об одной особенности россиян удивило американцев

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: azalio / Reddit

На портале Reddit набрало популярность видео, посвященное одной особенности россиян. Американские пользователи удивились готовности людей, проживающих в России, к взаимовыручке.

В ролике, опубликованном под заголовком «Неземной акт доброты», пересекавший дорогу курьер сервиса доставки внезапно уронил все продукты из своей сумки, после чего загорелся зеленый сигнал светофора для водителей. Прохожие бросились помогать доставщику, в то время как машины остались на месте.

«Русские люди действительно стараются работать вместе и помогать друг другу. В Америке все наоборот», — огорчился один из пользователей. «Я прожил в США большую часть своей жизни, но последний год живу в России. Я видел здесь гораздо больше доброты, чем в Соединенных Штатах», — согласился с ним другой.

Авторы многих комментариев заявили, что взаимопомощь заложена в русском менталитете. Однако некоторые отметили, что во времена существования СССР его жители были еще более услужливы и чаще приходили на помощь оказавшимся в беде.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как помог незнакомцу, который говорил на русском языке и оказался один в США. Американец приютил его у себя дома, однако такая помощь разгневала родителей — позже они наказали подростка.

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