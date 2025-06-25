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19:27, 25 июня 2025Бывший СССР

Военкор показал кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником

Военкор Руденко показал кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником «Герань»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по складу с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени», — написал он.

Ранее появилось видео взятия российскими военными под контроль Ялты в Донецкой народной республике. Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» менее чем за трое суток установили полный контроль над населенным пунктом.

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