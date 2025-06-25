Военкор показал кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником

Военкор Руденко показал кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником «Герань»

Российские войска нанесли удар беспилотником «Герань» по складу с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени», — написал он.

Ранее появилось видео взятия российскими военными под контроль Ялты в Донецкой народной республике. Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» менее чем за трое суток установили полный контроль над населенным пунктом.

