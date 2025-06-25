Военный описал возможную тактику России в Купянске

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ попытаются избежать городских боев в Купянске

Российские военные, вероятно, попытаются избежать городских боев в Купянске, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынудят сдаться и покинуть населенный пункт.

«Купянск — важнейший логистический и транспортный узел Харьковской области. Это практически прямая дорога на сам Харьков», — напомнил военный эксперт.

Сейчас, по его словам, Россия пытается охватить город с двух сторон с тем, чтобы избежать боев внутри населенного пункта, но вынудить противника сдаться самостоятельно.

«Это сравнительно небольшой город по населению, по площади. Думаю, изберут тактику, которая позволит не вступать в городские бои. Вместо этого перережут коммуникации, окружат и вынудят противника самостоятельно покинуть Купянск», — предположил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Харьковской области, подойдя к Купянску. Также взят под контроль населенный пункт Голубовка.