Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 25 июня 2025Забота о себе

Врачи рассказали о неочевидной опасности ромашки

Врач Соломатина: Отвар ромашки нельзя принимать кормящим и беременным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ju_see / Shutterstock / Fotodom

Ромашка традиционно считается символом здоровья и душевного спокойствия, однако эксперты предостерегают: это растение не так безобидно, как кажется. Так, клинический психолог Ирина Коржаева в разговоре с Life.ru подчеркнула, что применять ромашку нужно с осторожностью.

«Пользы в нем (отваре ромашки — прим. «Ленты.ру») побольше, чем в фармакологиях. Чтобы не навредить целебным отваром, важно понимать не только где росла и какого сорта ромашка, но и что находится в составе и в какой части растения. А то цветков наедятся и хмелеют», — уточнила она.

Среди противопоказаний — аллергия на астровые, беременность, период грудного вскармливания и хронические болезни в стадии обострения. Опасность также подстерегает тех, кто принимает антикоагулянты: ромашка содержит гидроксикумарины, которые усиливают действие препаратов и мешают свертыванию крови.

«Она обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает раздражительность, успокаивая головную боль (ГБН), ее используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, слизистых, печени, почек», — отметила Коржаева, добавив, что пользоваться ею нужно с умом.

Диетолог Елена Соломатина уточнила, что при передозировке отвара возможны слабость, тошнота и головная боль. «Если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Прием ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами», — предупредили она. В таком случае, ромашка может привести к кровотечениям и синякам.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала, что качество ногтей и волос — отражение внутренней среды организма, и назвала продукты, способствующие их укреплению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Мужчины врезались в дорожный знак и попались с семью тысячами наркотических таблеток

    Звезда фильма «Она — мужчина» заявила о намерении похудеть с помощью «Оземпика»

    В одной стране СНГ ограничат вещание на русском языке

    Российский рыбак выловил гиганта весом под центнер

    Украина и страны ЕС создадут сеть Intermarsat для сбора данных о России

    Минобороны сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

    Исповедующего дзен-буддизм программиста приговорили к 8 годам за один пост об армии России

    ВСУ за два часа выпустили по России 25 беспилотников

    Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости