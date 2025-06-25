Врачи рассказали о неочевидной опасности ромашки

Врач Соломатина: Отвар ромашки нельзя принимать кормящим и беременным

Ромашка традиционно считается символом здоровья и душевного спокойствия, однако эксперты предостерегают: это растение не так безобидно, как кажется. Так, клинический психолог Ирина Коржаева в разговоре с Life.ru подчеркнула, что применять ромашку нужно с осторожностью.

«Пользы в нем (отваре ромашки — прим. «Ленты.ру») побольше, чем в фармакологиях. Чтобы не навредить целебным отваром, важно понимать не только где росла и какого сорта ромашка, но и что находится в составе и в какой части растения. А то цветков наедятся и хмелеют», — уточнила она.

Среди противопоказаний — аллергия на астровые, беременность, период грудного вскармливания и хронические болезни в стадии обострения. Опасность также подстерегает тех, кто принимает антикоагулянты: ромашка содержит гидроксикумарины, которые усиливают действие препаратов и мешают свертыванию крови.

«Она обладает противовоспалительным и антисептическим эффектом, успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает раздражительность, успокаивая головную боль (ГБН), ее используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, кожи, слизистых, печени, почек», — отметила Коржаева, добавив, что пользоваться ею нужно с умом.

Диетолог Елена Соломатина уточнила, что при передозировке отвара возможны слабость, тошнота и головная боль. «Если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани. Прием ромашки может сослужить не очень хорошую службу, поскольку может вызвать реакцию передозировки антикоагулянтами», — предупредили она. В таком случае, ромашка может привести к кровотечениям и синякам.

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