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21:23, 25 июня 2025Экономика

Wildberries изучит предостережение ФАС о счетах для новых продавцов

Wildberries изучит предостережение ФАС после поступления о счетах для продавцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Объединенная компания Wildberries&Russ изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об открытии расчетных счетов в «Вайлдберриз Банке» новыми продавцами, как только оно поступит в адрес организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба компании.

В Wildberries&Russ объяснили, что открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки. «У нового продавца нет обязательств по использованию открытого в "Вайлдберриз Банке" счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации», — указали в компании. При этом уточняется, что отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета.

Компания заверила, что внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу на исполнении требований ФАС России как добросовестный участник рынка.

Ранее 25 июня ФАС направила Wildberries предостережение из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке». Регулятор считает, что планируемое поведение компании может содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

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